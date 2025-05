Onda de furtos na região preocupa alunos da Fatec em Franca

A cidade de Franca registrou redução nos principais indicadores de criminalidade nos dois primeiros meses de 2025, resultado de ações integradas das forças de segurança. O policiamento ostensivo e preventivo realizado pela Polícia Militar na cidade é constantemente reavaliado e direcionado para reforçar a presença policial nas áreas com maior incidência de crimes. Paralelamente, a Polícia Civil tem intensificado as investigações com foco na desarticulação de grupos criminosos, utilizando recursos de inteligência e tecnologia. Como resultado desse trabalho, os roubos em geral apresentaram queda de 21,18% no primeiro bimestre de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior. Os furtos também registraram redução, com recuo de 3,59%. No mesmo período, 725 pessoas foram presas ou apreendidas no município. Além disso, 86 veículos foram recuperados e 18 armas de fogo foram retiradas de circulação.