Fraude no INSS gera bate-boca entre vereadores de Franca

O escândalo dos descontos irregulares em aposentadorias do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) gerou uma discussão áspera entre os vereadores Gilson Pelizaro (PT) e Marco Garcia (PP), durante a sessão da Câmara Municipal de Franca, na manhã desta terça-feira, 29.

Durante o uso da Tribuna, Pelizaro iniciou o assunto dizendo que cada vereador tem seu público para "dar explicação" e, às vezes, dá mais satisfação sobre a questão ideológica do que sobre os acontecimentos da própria cidade.

“Roubo não tem ideologia, nós estamos falando desde 2016, no governo Temer (Michel), que começou com essas falcatruas com essas entidades, que utilizavam de recursos de aposentados sem a devida autorização de desconto na folha. Tem que investigar desde 2016. Vamos ver quem vai ser pego nessa história”, disse o petista.