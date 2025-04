SP cria 4 mil empregos com obras viárias na região de Franca

O programa SP Pra Toda Obra, do Governo do Estado de São Paulo, prevê a criação de 4.300 empregos na região de Franca, por meio de obras viárias executadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem) - responsável por 1.800 vagas - e por concessionárias, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), com estimativa de 2.500 postos de trabalho.

Na região, diversas intervenções integram o programa, como a implantação de passarela em Orlândia, obras de pavimentação em Nuporanga e Buritizal, licitação para recuperação em São Joaquim da Barra, recapeamento em Guará, Jeriquara e Ituverava, além de serviços de manutenção em Pedregulho, Cristais Paulista e no trecho entre Restinga e Franca.

Esses são alguns dos municípios contemplados - o programa abrange ainda outras localidades e diferentes tipos de intervenção nas rodovias. A lista completa com o mapa das obras pode ser acessada clicando aqui.