Mulher de 38 anos é encontrada morta em casa no bairro Leporace

Uma mulher de 38 anos foi encontrada morta dentro de seu apartamento nos predinhos do Parque Vicente Leporace, na zona norte de Franca, na tarde desta terça-feira, 29.

Segundo informações do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), vizinhos acionaram a equipe ao notarem que a moradora estava caída no chão de sua residência e não respondia a chamados. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a mulher já estava sem sinais vitais, com o corpo rígido e gelado.

Foram feitas tentativas de reanimação, mas sem sucesso. De acordo com os profissionais do atendimento, havia sangue no rosto da vítima, possivelmente devido a uma queda. A suspeita é de que a mulher estava morta há, aproximadamente, seis a oito horas, devido à rigidez do corpo.