Arte que cura: dança conecta, desafia e inspira jovens em Franca

“Minha irmã e minha mãe me incentivavam a não desanimar, mas algo que me ajudou muito foi iniciar um outro meio de arte, que foi o piano. A arte é algo que me incentiva de várias formas - dança, piano, maquiagem artística. Isso me influenciou muito em permanecer conectada com a arte”, contou.

A irmã mais velha de Isabella, Larissa Andrade, professora e coreógrafa do Studio de Dança Daniela Tosi, foi o principal pilar para que a jovem retornasse para a dança em 2019. Com a frequência em acompanhar a irmã em ensaios gerais e apresentações, Isabella foi, aos poucos, retornando ao mundo da dança.

A pandemia também foi um ponto de muita dificuldade para a garota que conta que estava muito empolgada na época com a aprovação para sua primeira companhia de dança competitiva: a Decode Company, oriunda do Studio de Dança Daniela Tosi. Essa trajetória foi interrompida por conta das complicações do coronavírus.