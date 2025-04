Jovem de 18 anos é preso por tráfico de drogas no Jd. Aeroporto

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante na noite dessa segunda-feira, 28, por tráfico de drogas no Jardim Aeroporto III, em Franca. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar na rua Leandro Fernandes Martins.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais avistaram o rapaz agachado próximo ao relógio de água de uma residência, aparentemente escondendo algo. Ao notar a presença da viatura, o suspeito deixou uma sacola encostada no muro e tentou sair rapidamente do local, com passos apressados.

Desconfiados da atitude, os agentes abordaram o jovem. Durante revista pessoal, foram encontradas porções de cocaína e maconha em seus bolsos, além de R$ 313 em dinheiro trocado. Ao ser questionado, o rapaz confessou estar vendendo drogas e afirmou que o valor apreendido era proveniente da comercialização dos entorpecentes.