Sesi Franca pega Pato Basquete no segundo jogo das oitavas do NBB

O Sesi Franca Basquete entra em quadra nesta terça-feira, 29, às 20h, no ginásio Pedrocão, em Franca, para enfrentar o Pato Basquete pelo segundo jogo das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). A série, disputada em melhor de cinco partidas, está atualmente em 1 a 0 para a equipe francana, que busca abrir vantagem diante de sua torcida.

O treinador da equipe Helinho Garcia destacou que a partida deve ser difícil, mas que vê positivamente a reação demonstrada no último jogo. “Ganhamos o primeiro jogo fora de casa, contra uma equipe que tem jogado muito bem. Isso nos dá credibilidade, nos dá confiança para que a gente possa, dentro de casa, colocar o fator mental, que nos playoffs vale muito, principalmente no segundo jogo”, afirmou.

Na primeira partida, realizada em Pato Branco, no Paraná, o Franca venceu por 96 a 91 em um jogo equilibrado e emocionante. O destaque ficou por conta de Georginho de Paula, que garantiu o triunfo com uma decisiva cesta de três pontos nos segundos finais. “O primeiro jogo na casa do adversário foi muito dur. Tivemos um primeiro quarto muito bom, mas sofremos ao decorrer do jogo. Isso mostra que os playoffs são um campeonato completamente diferente e que há muito equilíbrio entre as equipes”, avaliou.