Perseguição e ofensas no trabalho levam mulher a denunciar sua ex

Uma auxiliar de cozinha de 29 anos decidiu registrar uma ocorrência policial na noite dessa segunda-feira, 28, em Franca, após ser alvo constante de xingamentos, humilhações e ameaças por parte de sua ex-companheira. Os ataques aconteceriam, inclusive, dentro do ambiente de trabalho.

Segundo o boletim de ocorrência, as duas mantiveram um relacionamento amoroso durante um ano, mas o término aconteceu há cerca de um ano e dois meses. Mesmo assim, as duas atualmente trabalham no mesmo restaurante na região central da cidade, onde, segundo a denunciante, os episódios de abuso têm se repetido com frequência.

A vítima relatou à Polícia Civil que sua ex não aceita o fim da relação e tem se comportado de maneira agressiva e desrespeitosa, proferindo xingamentos como “lixo”, “safada” e “vagabunda” na presença de colegas e clientes. O constrangimento, de acordo com o registrado no BO, tem afetado emocionalmente a vítima, que afirmou não suportar mais a convivência sob constante tensão.