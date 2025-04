Jovens são flagrados pegando 'rabeira' em caminhão em Franca

Dois jovens foram flagrados praticando uma manobra perigosa conhecida como “rabeira” em um caminhão-caçamba, na avenida Doutor Flávio Rocha, no bairro Santa Terezinha, região norte de Franca. Mas este caso possui um agravante. Em vez de estarem em bicicletas, os garotos estão pendurados no caminhão.

A cena foi registrada por um motorista que seguia atrás do veículo. O registo foi feito no dia 15 de abril, e serve como alertar para que casos semelhantes não se repitam.

Nas imagens, os jovens aparecem pendurados na traseira do caminhão - um deles chega a se agachar durante o percurso. Ao passar por uma lombada, ambos se soltam do veículo e, por pouco, um deles não se machuca ao tropeçar e quase cair no asfalto.