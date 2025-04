Educação de Franca apresenta experiência em feira de tecnologia

A Prefeitura de Franca participa nesta quarta-feira, 30, da Bett Brasil 2025, o maior evento de Educação e Tecnologia da América Latina, realizado na Expo Center Norte, em São Paulo. Além de participar das atividades e palestras, a Secretaria de Educação de Franca terá espaço entre os expositores para apresentar as políticas educacionais implementadas na rede municipal.

Durante o evento, que reúne especialistas, educadores e pesquisadores renomados, serão discutidas novas possibilidades de uso da tecnologia no ambiente pedagógico. Representando o município, estão presentes a secretária de Educação, Márcia Gatti, e Sandra Elisa Fernandes, chefe do Centro Municipal de Formação Continuada.

Segundo a Secretaria de Educação, as ações sobre as iniciativas tecnológicas aplicadas nas salas de aula da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental já impactam diretamente a aprendizagem de cerca de 16,5 mil alunos.