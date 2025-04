Motociclista fica ferido após carro cortar sua frente em Franca

Um motociclista ficou ferido após ser atingido por um carro na noite de sexta-feira, 25, no cruzamento da avenida Eliza Verzola Gosuen com a rua Jabra Abrahão, no Jardim Ângela Rosa, em Franca.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o motociclista seguia pela avenida, quando o motorista de um carro na faixa contrária tentou fazer o retorno e atravessou a trajetória da moto. Sem tempo para evitar a colisão, o motociclista bateu contra o veículo e caiu.

Após o acidente, o motociclista sofreu um ferimento na perna. Ele recusou atendimento médico no local, mas, posteriormente, foi encaminhado a um hospital por meios próprios.