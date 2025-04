Cães passam mal após ida ao Póli; donos suspeitam de contaminação

As complicações de Leia e Apolo

No caso da Leia, uma golden retriever, a situação não estaria acontecendo pela primeira vez. Segundo sua tutora, Isadora Sabino, estudante de 22 anos, no final do ano passado Leia teria sido acometida de uma giárdia, que é uma doença parasitária que afeta o intestino dos cães. Depois de realizar o tratamento, a cachorra melhorou, porém, recentemente os sintomas voltaram, gerando preocupação na dona, que retornará ao veterinário para a realização de mais exames.