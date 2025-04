Franca ultrapassa 129 mil inadimplentes e dívida média dispara

O número de inadimplentes em Franca ultrapassou a marca de 129 mil pessoas em março de 2025, revelando um agravamento do endividamento da população. De acordo com levantamento do Serasa, a cidade registrou 129.799 consumidores com dívidas atrasadas, o maior número dos últimos meses. O dado representa um aumento de 5 mil inadimplentes em relação a março de 2024, quando eram 125.130 pessoas nessa situação.

O valor total das dívidas também cresceu de forma expressiva: em março de 2025, as pendências financeiras somavam R$ 877,7 milhões, frente aos R$ 765,9 milhões registrados no mesmo mês do ano anterior. Já o ticket médio por inadimplente - ou seja, a média da dívida por pessoa - subiu de R$ 6.121,41 para R$ 6.762,25 no período de um ano.

Veja o comparivo dos três primeiros meses de 2025 x 2024: