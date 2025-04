9 cidades da região de Franca aderem ao UniversalizaSP

As principais metas desse Novo Marco Legal do Saneamento seriam atingir 99% de cobertura de abastecimento de água e 90% de coleta e tratamento de esgoto até 2033.

Novas prefeituras da região de Franca vão aderir ao programa UniversalizaSP, que se trata de uma proposta de organização de consórcios regionais para a prestação de serviços de saneamento. O objetivo da iniciativa é apoiar as cidades paulistas na garantia de resiliência hídrica e, também, alcançar as metas estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

A iniciativa é coordenada pela Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística) e gerida pela Subsecretaria de Recursos Hídricos e Saneamento Básico. A secretária Natália Resende ressaltou a importância do apoio técnico fornecido pelo Estado.

“Com essas adesões, as prefeituras terão nosso apoio para avançar de forma integrada. Só assim conseguiremos garantir resiliência hídrica e a ampliação do acesso aos serviços de água e esgoto, a chamada universalização", afirmou a secretária de Meio Ambiente.

Essas cidades receberão suporte técnico do governo estadual em estudos de viabilidade técnica, econômica, jurídica e ambiental; análise da governança necessária; elaboração de modelos societários, regulatórios e contratuais; além do mapeamento de potenciais investidores. Na parte dos estudos de viabilidade de modelagem de contratações, as Prefeituras não terão custos, visto que a realização será responsabilidade do Estado.