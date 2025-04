Alunos protestam contra fechamento de salas noturnas; Estado nega

"Excelentíssimo Senhor Governador Tarcísio de Freitas,

Escrevo esta carta para expressar minha profunda preocupação com a possibilidade de fechamento das salas de aula do período noturno nas escolas públicas do estado de São Paulo. Como cidadão e defensor da educação, acredito que essa medida seria um retrocesso para a nossa sociedade.

A educação noturna é uma oportunidade para milhares de pessoas que trabalham durante o dia e buscam melhorar sua formação e perspectivas de futuro. Fechar essas salas seria privar esses estudantes da chance de estudar e se desenvolver, perpetuando a desigualdade e a exclusão social.