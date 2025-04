Moradores denunciam água marrom em bairro de Patrocínio Paulista

Moradores do bairro Continental, em Patrocínio Paulista, enfrentam problemas no sistema de abastecimento de água. De acordo com informações enviadas ao portal GCN/Sampi, desde o último fim de semana a água que sai das torneiras apresenta grande quantidade de terra, adquirindo coloração marrom.

O problema é mais intenso no início do fluxo: a água sai extremamente suja e barrenta, obrigando os moradores a deixarem a torneira aberta por cerca de 30 minutos até que o líquido volte a apresentar aparência limpa. “Começa a sair bem suja no início, e aí tem que deixar correr até limpar”, contou um dos moradores, que preferiu não se identificar.

O serviço de tratamento de água em Patrocínio Paulista é realizado pela SAEPP (Serviço de Água e Esgoto de Patrocínio Paulista), órgão sob responsabilidade direta da Prefeitura.