Gêmeos acusados de matar idoso a pedradas em Franca são presos

A Polícia Militar capturou dois irmãos gêmeos acusados de participar do brutal assassinato para roubar um idoso, em janeiro de 2022, no bairro Santa Terezinha, zona norte de Franca. As prisões ocorreram manhã dessa segunda-feira, 28, nas cidades de Franca e Pedregulho.

A operação teve início após informações levantadas pelos policiais que indicavam o retorno de um dos acusados à cidade a bordo de uma caminhonete S10 prata. Durante patrulhamento pela avenida Moacir Vieira Coelho, os militares localizaram o veículo e realizaram a abordagem.

Apesar de nada ilícito ser encontrado durante a revista pessoal, a verificação dos dados revelou que o passageiro tinha contra si um mandado de prisão em aberto por latrocínio.