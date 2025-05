Sesc Franca tem show e Circo de Pulgas neste domingo

• Data: 04/05

• Horário: 17h00

• Disponibilidade: Gratuita



Com seu estilo único chamado caipigroove, a banda Roça Nova apresenta faixas do novo álbum, além de músicas do disco anterior. O show intercala momentos instrumentais com manifestações da cultura e poesia rural. A banda foi vencedora do concurso de bandas do festival João Rock 2022.



Filme: As Aventuras de Pi



• Data: 06/05

• Horário: 19h30

• Disponibilidade: Gratuita