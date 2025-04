Patrocínio Paulista terá Israel & Rodolffo de graça nesta sexta

A cidade de Patrocínio Paulista prepara a festa para celebrar o Dia do Trabalhador (1° de maio). No dia 2 de maio, a cidade receberá a dupla sertaneja Israel & Rodolffo, que conquistou o Brasil com sucessos como "Batom de Cereja", um dos hits mais tocados no país em 2021.

A entrada é gratuita para a população da cidade e da região. O show será realizado no Centro de Recreação e Lazer Marumbé, com previsão de abertura dos portões às 20h.

A contratação da dupla foi fechada pelo valor de R$ 400 mil, segundo informações da Prefeitura.