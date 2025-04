Terreno no Esmeralda causa revolta em moradores: 'É um absurdo'

Uma moradora da região, que preferiu não se identificar, diz estar preocupada com a segurança de sua família, já que esses animais podem causar doenças e levar até morte.

Moradores do bairro Jardim Esmeralda, na região oeste de Franca , enfrentam sérios problemas devido a um terreno abandonado nas proximidades das residências, localizado na rua Vitório ferraro.

"Estamos cansados dessa situação. Além da aparência ruim, o terreno está trazendo problemas para nós. Pessoal descarta todo tipo de lixo aqui no mato, até restos de comida estão jogando. Ratos e escorpiões estão aparecendo, e nada é feito. Estão esperando acontecer uma tragédia aqui", disse.

O que diz a Prefeitura de Franca

O Departamento de Vigilância em Saúde informou, em nota, que identificou o proprietário do terreno, que será notificado a executar a limpeza da área no prazo de 15 dias, previsto na legislação municipal. A não limpeza do terreno poderá acarretar em multas ao proprietário.