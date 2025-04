Prefeitura de Franca terá ponte pós-feriado do Dia do Trabalho

A Prefeitura de Franca decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na sexta-feira, 2 de maio, em razão do feriado nacional do Dia do Trabalhador, celebrado na quinta-feira, 1º de maio. A medida foi oficializada através de decreto publicado no Diário Oficial do Município no sábado, 26.

De acordo com o decreto, não haverá expediente nas repartições públicas. Serviços públicos considerados essenciais, como atendimento de urgência e emergência na saúde e segurança, funcionarão normalmente por meio de escalas de plantão ou revezamento.

Servidores que folgarem na sexta-feira deverão compensar as horas não trabalhadas, de 30 a 60 minutos diários, a partir do dia útil subsequente, até que o total seja cumprido.