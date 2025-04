Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 28, em Franca:

Nome: Maria Helena de Freitas Nogueira

Idade: Não informada

Velório: Memorial Nova Franca - Sala 3

Data do Sepultamento: 28/04/2025

Hora do Sepultamento: 15h

Local do Sepultamento: Jardim das Oliveiras

Nome: Elpidio dos Reis

Idade: Não informada

Velório: Memorial Nova Franca - Sala 5

Data do Sepultamento: 28/04/2025

Hora do Sepultamento: 13h

Local do Sepultamento: Cemitério da Saudade