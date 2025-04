100 dias de mandato mostrando como eu faço política

Com as energias renovadas pela justiça feita, me lancei na construção de debates públicos fundamentais sobre saúde, cultura, transporte e educação especial — sempre com o povo dentro! Foram audiências públicas, reuniões abertas e plenárias que colocaram os interesses da cidade acima das disputas de gabinete.

Nesse período, o prefeito deu aumento no vale-alimentação para o alto escalão e nenhum reajuste real para os servidores municipais — e achou que ia passar batido. Deu ruim, prefeito!

Apesar de ter sido voto vencido todas as vezes que reivindiquei mais transparência, o dissídio dos servidores foi o golpe mais amargo. Mesmo tendo um ano para negociar, sindicato e prefeitura apresentaram a proposta na Câmara com apenas duas semanas antes do prazo final — sob a chantagem de que, se não aprovássemos, o vale-alimentação seria retirado. A primeira tentativa, em regime de urgência, não conseguiu os votos da base do prefeito. A negociação foi estendida por mais uma semana, num jogo de desgaste para fazer os servidores desistirem. Mas não desistiram. Virou greve.

Votei favorável à manutenção do vale-alimentação e compreendi toda a revolta dos servidores. Foi então que instaurei a Comissão Especial de Assuntos Relevantes (CEAR) do Servidor Público, para investigar as condições de trabalho nos setores da cidade. As audiências públicas por setor serão espaços abertos para esses profissionais relatarem seu cotidiano e proporem soluções concretas para melhorar sua qualidade de vida e o atendimento à população.