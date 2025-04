Semana deve começar com frio, nevoeiro e previsão de chuvas

A noite de sábado, 26, foi marcada em Franca com muita neblina. Apesar das condições, os termômetros registraram mínima de 18,3°C. Para os próximos dias, a previsão do tempo aponta para cenário semelhante.

Para este domingo, 27, a tarde reserva médias de 26°C. A noite deve ser mais fria, iniciando uma queda de temperatura partindo das 18h. A máxima do dia será 26°C, enquanto a mínima prevista é de 16°C. Não há previsão de chuva, segundo informa o Climatempo.

Apesar de amanhecer ensolarada, a segunda-feira, 28, tem previsão de ser um dia chuvoso. As chuvas devem se iniciar a partir das 10h e seguir pela tarde e noite. São esperados 6 milímetros, de acordo com o Climatempo. As variações de temperatura ficam entre 26°C e 19°C.