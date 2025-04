'Único'; francanos contam como Papa Francisco marcou suas vidas

“Na sua simplicidade, usando um carro simples, tomando um chimarrão, passando pelas pessoas, abraçando as crianças. Nós pudemos ver isso muito perto. [...] Foi único. Vivenciar com o coração, realmente abraçando o fogo do amor de Deus e do Espírito Santo, por meio da presença daquele que é o Vigário de Cristo na Terra.”, contou o padre.

“Estávamos em vários jovens da nossa Diocese de Franca, mas nem o frio e nem a chuva foram capazes de esfriar o nosso coração e o nosso desejo de estar ali na presença do Santo Padre. [...] Marcou para sempre minha experiência vocacional, confirmou realmente o chamado que o Senhor tinha para a minha vida e, até hoje, guardo com grande afeto as lembranças com o Papa Francisco e os jovens da nossa Diocese de Franca.”, detalhou o também Chanceler do Bispado de Franca.

Reprodução/TV Globo