Águas de Março e Belas Artes seguem até domingo, 27, em Franca

As apresentações do 34º Festival Águas de Março e do 39º Salão de Belas Artes, no Teatro Municipal “José Cyrino Goulart”, em Franca, com entrada gratuita, das 19h às 22h, acontecem até este domingo, 27.

Na sexta-feira, 25, o palco foi tomado por apresentações de dança de Marco Antônio Teófilo, Marlete Nascimento, Jaque Leonel, Carla Pacheco, WF Studio e Aline Naldi. Já no sábado (27), a programação inclui peças de teatro com Elisa Nascimento, Guaraci Monteiro de Araújo Júnior, Matheus Maritan, Rejane Genaro, Hiago Museti, Paulo Gimenes e Gabriela Carvalho.

O encerramento do festival acontece no domingo, 27, com apresentações musicais de Zauros e Lucas & Gabriel, além de atrações de hip-hop com os grupos Ritmo Street Crew, Preto Cria, Falange-C Hip Hop, Molusco e Batalha das Minas.