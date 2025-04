Franca recebe de SP 1.400 cestas básicas para famílias carentes

O Fundo Social de Solidariedade de Franca (Fussol) recebeu uma doação de 1.400 cestas básicas do Governo do Estado de São Paulo, que serão entregues às famílias em situação de insegurança alimentar acompanhadas por programas sociais no município.

As cestas, que serão distribuídas pela Secretaria de Ação Social, contêm itens como arroz, feijão, macarrão, bolachas, sardinha, molho de tomate, óleo e outros alimentos. De acordo com Irene da Conceição Silva, coordenadora do Banco de Alimentos, o objetivo é complementar a alimentação das famílias. “Não é a totalidade da alimentação, mas já ajuda e completa”, afirmou.

A distribuição será feita a famílias cadastradas nos CRAS, CREAS, Moradia Primeiro e demais programas da rede socioassistencial. As entregas seguem listagens nominais encaminhadas por essas unidades.