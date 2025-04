Professores rejeitam proposta do Estado e mantêm estado de greve

Após intensa mobilização dos professores, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC) apresentou uma proposta por escrito em resposta às principais reivindicações da Campanha Salarial e Educacional 2025 dos professores da rede estadual. O documento foi entregue na última sexta-feira, 25, mas as medidas foram consideradas insuficientes pela APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), que decidiu manter o estado de greve e realizar uma nova assembleia no dia 9 de maio, na Praça da República, capital paulista.

O governo propôs um reajuste de 5%, com envio de projeto de lei à Assembleia Legislativa até o fim de abril. No entanto, a categoria reivindica a recomposição do poder de compra com base na Meta 17 do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Estadual de Educação (PEE), além do pagamento de 10,15% que permanece judicializado no Supremo Tribunal Federal (STF). A SEDUC também anunciou, de forma controversa, o pagamento de um abono complementar de 6,27% no dia 8 de maio, com valores retroativos a janeiro depositados até 20 de maio.

Valorização da carreira e condições de trabalho

Entre os avanços parciais, está a criação de uma Mesa Permanente de Valorização do Magistério, que discutirá pontos como a atratividade da carreira e as regras do estágio probatório. A APEOESP também conquistou a flexibilização para reposição de aulas dos dias de paralisação, além da formação de uma comissão paritária para debater novas normas para a atribuição de aulas e recondução de professores.