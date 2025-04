Franca: inscrições em 5 concursos da Prefeitura terminam na terça

Para concorrer às vagas, é necessário ser brasileiro ou naturalizado, ter no mínimo 18 anos, estar em dia com as obrigações militares (no caso de candidatos do sexo masculino), estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, comprovar a escolaridade exigida para o cargo, não possuir antecedentes criminais e, se for profissão regulamentada, apresentar registro no respectivo órgão fiscalizador no momento da posse.

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 desta terça-feira, 29, exclusivamente clicando aqui . As provas objetivas estão marcadas para o dia 18 de maio, e os editais completos podem ser acessados aqui .

A Prefeitura de Franca segue com inscrições abertas para cinco concursos públicos, que oferecem vagas para cadastro reserva em 67 funções. A organização dos processos seletivos está a cargo do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal).

Com 1.853 inscrições registradas até a última sexta-feira, 25, o Concurso 01/25 oferece vagas de nível médio e superior, com jornada de 40 horas semanais. Os cargos disponíveis são: Agente de Videomonitoramento, Analista de Controle Interno, Auxiliar em Saúde Bucal, Técnico em Meio Ambiente e Orientador Social. As taxas de inscrição variam de R$ 74 a R$ 94, e os salários vão de R$ 2.252,85 a R$ 5.668,42.

Concurso 02/25

Este concurso já conta com 696 inscritos e contempla cargos que exigem escolaridade do Ensino Fundamental incompleto até Licenciatura Plena em Pedagogia e Educação Especial. As vagas são para Carpinteiro, Diretor de Escola, Motorista I, Professor PEB I – Educação Especial e Serralheiro, todos com jornada de 40 horas semanais. As taxas de inscrição variam de R$ 67 a R$ 116, com salários que variam de R$ 2.415,43 a R$ 6.988,06. Além da prova objetiva, haverá avaliações dissertativas e de títulos para Diretor de Escola e Professor PEB I – Educação Especial, e provas práticas para Carpinteiro, Motorista I e Serralheiro. As convocações ocorrerão após o esgotamento dos concursos anteriores ainda vigentes.

Concurso 03/25

Destinado à contratação de Procurador Municipal, o Concurso 03/25 já soma 432 inscrições. Exige formação superior em Ciências Jurídicas e registro profissional. A jornada é de 20 horas semanais, com salário de R$ 5.668,42. A taxa de inscrição é de R$ 116 e, além da prova objetiva, os candidatos realizarão avaliações dissertativas e de títulos.

Concurso 04/25