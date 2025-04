‘Espero ser a inspiração’, diz garota de Franca promessa no tênis

Luana Ferreira tem apenas 15 anos, mas já conta com uma galeria repleta de títulos. Com 32 conquistas e uma dezena de medalhas, a adolescente já desperta como uma das promessas do tênis brasileiro. Ela já figura na 14ª colocação no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), é a 48ª na Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis), e 2992ª no ranking da ITF (International Tennis Federation).

Moradora no Jardim Aeroporto I, zona Sul de Franca, a tenista vem sendo destaque em torneios importantes do Brasil, como o Banana Bowl, Circuito Aberto Juvenil da FPT, Copa São Paulo de Tênis, Jogos da Juventude entre outros. Em 2024 foi campeã do Cosat, no Rio de Janeiro, e Rakiura Cup, no Paraguai, simples e duplas.