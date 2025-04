‘Espero ser a inspiração’, diz garota de Franca promessa no tênis

Moradora no Jardim Aeroporto I, zona Sul de Franca, a tenista vem sendo destaque em torneios importantes do Brasil, como o Banana Bowl, Circuito Aberto Juvenil da FPT, Copa São Paulo de Tênis, Jogos da Juventude entre outros. Em 2024 foi campeã do Cosat, no Rio de Janeiro, e Rakiura Cup, no Paraguai, simples e duplas.

Luana Ferreira tem apenas 15 anos, mas já conta com uma galeria repleta de títulos. Com 32 conquistas e uma dezena de medalhas, a adolescente já desperta como uma das promessas do tênis brasileiro. Ela já figura na 14ª colocação no ranking da CBT (Confederação Brasileira de Tênis), é a 48ª na Cosat (Confederação Sul-Americana de Tênis), e 2992ª no ranking da ITF (International Tennis Federation).

O talento da garota começou a despontar aos sete anos através do extinto projeto Atleta do Futuro, na escola Sesi Franca. O projeto acabou, mas vieram convites para treinar e jogar representando a cidade. O primeiro torneio foi o Ice Kiss em Sertãozinho, aos 8 anos. “Eu perdi na primeira rodada”, lembra Luana.

Agora, com credenciais garantidas nos principais torneios do país em sua categoria, Luana - que também é bolsista da Prefeitura de Franca - concilia os estudos no primeiro ano do ensino médio, com incentivo do Colégio Pessoa, com os treinamentos e competições. “Toda minha família sempre me apoiou, eu sou muito grata a eles por tudo que eles fazem por mim todos os dias. Eles fazem o possível para me ver feliz e para me ajudar tanto no esporte como na vida”, diz a tenista.

Luana diz que sonha em ser uma atleta profissional numa modalidade não tão popular no Brasil. “Agradeço a todas as pessoas que estão me ajudando, o técnico Ícaro Cardoso, a academia NRT. Espero ser uma jogadora de tênis profissional e ser a número 1 do ranking mundial. Eu espero poder representar a Franca, incentivar e ser a inspiração para diversas pessoas que querem jogar tênis e também que fazem outros esportes”.