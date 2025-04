Grafites renovam visual de escola estadual no Jardim Portinari

A Escola Estadual PEI “Sudário Ferreira”, localizada no Jardim Portinari, em Franca, passou por uma reforma, na última semana, onde foi realizado um grande projeto de pintura e grafite nos ambientes escolares, buscando melhorar o local para seus alunos.

O artista Lucas Cassarotti conta que a diretora da escola, Giane Talita, o encontrou por acaso pintando pelas ruas de Cristais Paulista e o convidou para a realização deste projeto. “Eles queriam que trouxesse a essência das matérias escolares. Que encaixasse em cada sala. Cheguei com a ideia de ser algo lúdico, onde os elementos se encaixariam de acordo com as salas e matérias onde ficam cada sala de aula.”, explicou.

A diretora Giane também explicou um pouco sobre como surgiu a ideia do projeto. Segundo ela, teria partido da devolutiva de 2024 da dirigente de ensino, que destacou a importância da implementação de salas e ambientes como estratégia pedagógica para melhorar o engajamento e o rendimento dos alunos. “Buscamos uma forma criativa de tornar os espaços mais significativos e acolhedores, o que motivou a realização do projeto de arte. Todo esse movimento só foi possível porque a escola recebeu uma verba específica destinada à pintura do prédio, repassada pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo.”, contou.