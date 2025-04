O Papa se despede com bênção. O presidente do INSS, com fraude

Morreu neste 21 de abril de 2025 o Papa Francisco. Aos 88 anos, encerrou sua jornada terrena como viveu: em entrega plena, fé inabalável e compromisso com os mais vulneráveis. Na véspera, domingo de Páscoa, mesmo debilitado, apareceu em público para conceder sua bênção. Um gesto que resume seu legado: trabalhar por um mundo melhor até o fim, mesmo com dores, mesmo com limitações. Mesmo em silêncio, ele ainda falava alto.

E o que isso tem a ver com o Brasil, com o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e com o Direito Previdenciário? Tudo.

O Papa Francisco denunciava o que chamava de 'cultura do descarte', onde os idosos e os doentes deixam de ter valor para o sistema produtivo e, por isso, são ignorados ou tratados como peso. Aqui no Brasil, muitos idosos continuam trabalhando mesmo depois de aposentados. E não é por escolha: é por necessidade. O valor da aposentadoria, na maioria das vezes, não cobre nem as necessidades básicas. A velhice exige mais: mais cuidados, mais remédios, mais apoio. E o sistema oferece menos.