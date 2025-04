Pedregulho realizará 9ª edição da Trilha Solidária em junho

O município de Pedregulho será palco, no próximo dia 1º de junho, da 9ª edição da Trilha Solidária, um evento beneficente que une solidariedade, aventura e contato com a natureza. Toda a arrecadação será destinada ao Lar dos Velhinhos de Pedregulho, instituição que presta assistência a idosos da região.

Neste ano, o percurso terá 10 km (ida e volta) e será acompanhado por um guia turístico local, que mostrará aos trilheiros as belezas naturais e os pontos históricos do município.

Além da prática esportiva e do turismo ecológico, os inscritos ainda contribuirão com uma causa nobre. A inscrição pode ser feita antecipadamente, com o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 5 mais 5 kg de alimento, que também serão revertidos para o Lar dos Velhinhos.