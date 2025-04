Após 7 meses de luta, criança vence câncer em Franca

De acordo com publicação nas redes sociais do Grupo Santa Casa, que administra o hospital, Robson foi diagnosticado, em julho de 2024, com Linfoma de Burkitt abdominal. Foram sete meses de quimioterapia e realizadas quatro cirurgias neste período. O tratamento foi finalizado em fevereiro deste ano e, recentemente, realizou o exame que confirmou a remissão da doença.

Robson da Silva Baptista Filho, um menino de 7 anos, venceu o câncer e teve a oportunidade de tocar o conhecido sino da vitória, que é tocado sempre que um paciente vence o câncer no Hospital do Câncer de Franca .

“Nenhuma mãe está preparada para receber a notícia que seu filho está com câncer, mas o Robson sempre nos deu esperança, com sua alegria, e seu sorriso nos ajudava a vencer a rotina diária do tratamento junto com ele. Além disso, sempre tivemos apoio da equipe do Hospital do Câncer”, explicou.

Em nota publicada nas redes sociais, a Santa Casa de Franca comemorou a recuperação do garoto, que é citado como exemplo de esperança na luta contra o câncer.

“Os profissionais do Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa de Franca celebram cada conquista dos pacientes, pois histórias como a do Robson são verdadeiros exemplos de que é possível sim vencer com esperança, fé e tratamento de qualidade”, diz o texto da publicação.