Sesi Franca se prepara para as partidas do playoff em casa

Após um jogo muito equilibrado, decidido apenas nos instantes finais, o Sesi Franca já foca o segundo confronto contra o Pato Basquete pelo playoff das oitavas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). O jogo disputado no Paraná ficou 96 a 91 para os francanos.

Helinho destacou a pontaria do time paranaense, que converteu 16 bolas de três pontos, e vai preparar o time para os próximos confrontos da série melhor de cinco partidas. “Vamos fazer uma análise honesta, clara, dentro daquilo que nós fizermos, onde nós precisamos corrigir, melhorar para que a gente possa ir para o segundo jogo com toda intensidade, nossa força em busca da vaga às quartas de final”, disse o técnico.

O ala/pivô Lucas Dias também destacou a boa apresentação do rival no primeiro confronto do playoff. “Conseguimos impor um ritmo mesmo a gente errando muito, mas no segundo tempo conseguimos administrar nossos erros e fechar o jogo. Agora melhorar as coisas e sair com as vitórias em casa”.