Estevão completa 18 anos: ‘Não poderia ser mais incrível’

O jovem craque Estevão completou a maioridade na noite desta quinta-feira, 24, com gol e mensagem para seus pais. No dia em que comemorava seus 18 anos, o francano brilhou na vitória do Palmeiras, por 3 a 2, contra o Bolívar, fora de casa, pela Copa Libertadores da América.

O meia-atacante marcou o segundo gol da equipe palmeirense aos 45 minutos do primeiro tempo. Ele deixou o campo no começo da segunda etapa.

Logo após a partida, Estevão foi às redes sociais dizendo que seu aniversário não poderia ser melhor. “Somente agradecer a Deus por mais um ano de vida. Não poderia ser mais incrível passar com as minhas duas famílias que eu amo muito, ainda mais especial com uma vitória na Copa Libertadores e por mais um gol”.