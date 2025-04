Motorista fica presa às ferragens após capotamento na Portinari

O que era para ser um trajeto comum acabou em momentos de pânico para uma motorista na manhã desta sexta-feira, 25. Uma mulher capotou seu veículo na rodovia Cândido Portinari, na alça de acesso ao município de Cristais Paulista, após perder o controle da direção. A suspeita, segundo o Corpo de Bombeiros, é de que a pista molhada tenha sido determinante para o acidente.

O chamado de emergência chegou informando que havia uma mulher presa nas ferragens. Imediatamente, equipes de resgate se deslocaram até o local e iniciaram os procedimentos de retirada e estabilização da vítima, que, apesar do estado do veículo, muito danificado, sofreu apenas ferimentos leves.

Em estado de choque, a condutora não conseguiu relatar com precisão o que causou o acidente. “Só me lembro do carro deste lado, não sei mais o que aconteceu”, disse, visivelmente abalada, segundo um dos bombeiros.