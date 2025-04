Cavalo surge de mata e 'atropela' carro em Franca

Por volta das 19h30 desta quinta-feira, 24, sob chuva e pouca visibilidade, um cavalo surgiu repentinamente de uma área de mata e "atropelou" um carro que trafegava pela rua Guerino Alfredo Minervino, na Vila Rezende, zona oeste de Franca.

A motorista, que seguia com cautela devido à pista molhada, foi surpreendida pelo animal que atravessou correndo a via. O impacto foi inevitável. O cavalo atingiu a parte frontal do veículo, amassando o capô e arrancando o retrovisor direito. O barulho do choque cortou o silêncio da noite, assustando moradores que ouviram o estrondo mesmo de dentro de casa.

Apesar do susto, a condutora saiu ilesa. “Foi tudo muito rápido... Eu só tive tempo de frear, mas ele já estava em cima do carro”, relatou ainda abalada. O cavalo fugiu logo após o acidente e não foi mais localizado.