Jornada do Crédito oferece apoio a empreendedores em Franca

Empreendedores de Franca e região terão uma nova oportunidade de acesso a crédito e expansão de negócios com a Jornada do Crédito, que acontece nesta terça-feira, 29, a partir das 8h30, na sede da Acif, na rua Major Claudiano, 1.907. O evento é promovido pela Desenvolve SP, com apoio da Prefeitura de Franca e de instituições como Acif, Sebrae, Senai, Ciesp e Sindifranca.

O Banco do Povo Paulista, sediado no prédio da Prefeitura, também segue como alternativa de crédito. Só no primeiro trimestre deste ano, já foram liberados R$ 446,2 mil em empréstimos, com juros de 0,35% ao mês, por meio de 22 contratos assinados até março.

O atendimento acontece de segunda a sexta, das 8h30 às 16h30, na rua Frederico Moura, 1.517, na Cidade Nova.