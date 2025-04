Franca amanhece com neblina após chuva na noite

A combinação da umidade com o ar frio favoreceu a formação de neblina intensa nas primeiras horas do dia. A temperatura mínima registrada foi de cerca de 16°C.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo já havia emitido um alerta preventivo para chuvas de moderadas a fortes entre quinta e sexta-feira, com possibilidade de tempestades, rajadas de vento e queda de granizo. O aviso inclui diversas regiões do Estado, entre elas a de Franca. O fenômeno é resultado da atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no interior do continente, associado a ventos em altitude e à aproximação de uma frente fria pelo litoral paulista.

A previsão para o restante desta sexta-feira é de tempo nublado, com possibilidade de garoa isolada e temperaturas amenas. A máxima não passa dos 26°C. São esperados 5,8 mm de chuva, de acordo com a Climatempo.

No sábado, 26, a temperatura fica entre 18ºC e 25°C e o tempo será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens mas com tempo firme.