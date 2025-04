Carreta tomba e carga fica espalhada em rodovia na região

Uma carreta bitrem tombou na manhã desta quinta-feira, 24, na alça de acesso da Rodovia Anhanguera (SP-330), em Igarapava, município a 87 km de Franca.

O acidente ocorreu por volta das 9h35, no km 441, no sentido Norte da via. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o veículo trafegava normalmente pela rodovia quando, ao acessar o retorno, o motorista perdeu o controle da direção.

Com isso, o primeiro módulo da carreta tombou sobre o asfalto e ficou atravessado na pista. O segundo semirreboque permaneceu em posição normal.