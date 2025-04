Campanha do Agasalho conta com mais de 60 locais para doações

Com o tema “Esquente o seu coração e a vida de quem necessita”, a Campanha do Agasalho 2025 começa na próxima segunda-feira, 28, em Franca. A ação, organizada pelo Fussol (Fundo Social de Solidariedade), contará com mais de 60 pontos de arrecadação espalhados pela cidade e seguirá até o dia 31 de julho.

A população poderá doar roupas, calçados e cobertores, novos ou usados, desde que estejam em boas condições de uso. As caixas de coleta estarão disponíveis em escolas municipais, supermercados, farmácias, postos de combustíveis, laboratórios, lojas, unidades da Polícia Militar e no prédio da Prefeitura de Franca.

Empresas que desejarem participar da campanha podem solicitar a adesão diretamente ao Fussol, que disponibilizará uma caixa de coleta. O contato pode ser feito pelo telefone (16) 3711-9311.