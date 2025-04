Paróquias de Franca homenageiam o Papa: 'mensageiro da paz'

Já na Catedral, segundo o Padre Rogério Ruffo, é realizada a Santa Missa todos os dias: segunda-feira às 7h; terça a quinta-feira às 7h e 19h; sexta-feira às 7h; sábado às 19h; e domingo às 7h, 9h, 10h30 e 17h, com pedidos pelo descanso eterno do Papa Francisco desde sua morte na segunda-feira passada. Para este sábado, 26, quando será o funeral, não há programação no templo até o fechamento deste texto.