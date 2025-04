São José da Bela Vista reduz horas extras e corta festas

Visando conter gastos, a Prefeitura de São José da Bela Vista adotou, no início deste mês, medidas para reduzir o volume de gastos da administração municipal e regularizar as contas e arrecadação dos cofres públicos. Segundo a publicação no Diário Oficial do Município, ficam estabelecidas medidas provisórias de seis meses de duração.

A publicação aponta que o intuito da medida é “adequar o ritmo de execução de despesas ao avanço do exercício e à realização das receitas, de maneira que a condução da programação orçamentária ajude a prevenir riscos no ciclo de gestão fiscal do orçamento” e faz com que novos gastos só sejam feitos caso a proposta passe por aprovação do Poder Executivo.

O decreto ainda prevê que os secretários municipais devem fazer corte de até 30% nas despesas municipais, além de “executar as ações programadas em sua área de atuação; manter rígido controle na utilização dos veículos oficiais; acompanhar e controlar a distribuição de recursos humanos, remanejando-os, quando necessário, de uma unidade para outra; e direcionar o setor de Compras e Licitação para toda e qualquer aquisição de bens e serviços.