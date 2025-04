Mulher fica ferida após avançar pare na Vila Aparecida; ASSISTA

Uma mulher de 40 anos ficou ferida na manhã desta quinta-feira, 24, após provocar um acidente de trânsito no cruzamento das ruas Minas Gerais com a Goiás, na Vila Aparecida, em Franca.

O acidente foi filmado por câmeras de segurança e, nas imagens, é possível ver o momento em que a motociclista está na rua Goiás, avança o sinal de parada obrigatória no cruzamento com a rua Minas Gerais e atinge um carro que estava na preferencial.

Com o impacto, a mulher é arremessada e sofre uma fratura no braço. Ela foi socorrida pelo Resgate até a Santa Casa de Franca. No carro, ninguém se feriu.