Jeep furtado em SP em janeiro é recuperado em Franca

Um Jeep Compass, furtado em janeiro deste ano na capital paulista, foi localizado nesta quarta-feira, 23, no bairro Cidade Nova, em Franca . A descoberta ocorreu após uma denúncia anônima levantar suspeitas sobre o envolvimento do veículo em um crime.

Os agentes iniciaram uma inspeção minuciosa nos sinais identificadores do veículo. O número do chassi e o número do motor não eram visíveis a olho nu, indício de adulteração. Questionado, o homem afirmou ter comprado o carro há cerca de três meses de um vendedor no Instagram, em uma página chamada Carros NP, pagando R$ 75 mil, valor muito abaixo da tabela FIPE, que indica o modelo por cerca de R$ 140 mil.

Os policiais conduziram o veículo até a concessionária da Jeep, localizada na Avenida Ismael Alonso y Alonso. Técnicos especializados realizaram um escaneamento completo do carro. O laudo técnico revelou o que os policiais já suspeitavam: o número do chassi não seguia o padrão original da montadora e havia sido repintado.

Com o escaneamento digital, foi possível identificar o verdadeiro número do chassi, que, ao ser consultado nos bancos de dados, confirmou que o Jeep Compass foi furtado em janeiro deste ano em São Paulo (SP).