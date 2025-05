Após falhas, Franca muda sistema de informática do setor da saúde

Usuários da rede pública de saúde de Franca enfrentaram nas últimas semanas dificuldades recorrentes para conseguir atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e demais serviços do SUS, como Pronto-socorro "Álvaro Azzuz" e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto e Anita, devido a falhas no sistema informatizado. A Prefeitura disse que tomou providências, como a troca de servidor, para resolver o problema.

Um morador de Franca disse, há duas semanas, que tentou marcar consulta quatro vezes, mas sempre se deparou com a mesma situação: longas horas de espera - segundo ele, de até três horas -, para, ao final, ser informado de que o sistema caiu. “Perco o dia de trabalho e eles não me atendem. Nem atestado fornecem”, relatou.

A situação se repetiu em várias unidades de saúde da cidade, e não apenas em uma UBS específica.

O que diz a Prefeitura de Franca