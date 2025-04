Estudo da represa do Castelinho deve ser concluído em 60 dias

A empresa responsável pelo estudo sobre o desassoreamento da represa do Clube Castelinho, em Franca, deve concluir o projeto de execução até o dia 30 de junho deste ano. A Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso foi contratada, sem licitação, pelo valor de R$ 247 mil.

O contrato entre a Prefeitura de Franca e a empresa, que pode ser consultado no site Portal Nacional de Contratações Públicas, foi assinado em 20 de dezembro de 2024, com vigência até 30 de junho de 2025. O estudo compreende serviços hidrológicos, de resíduos e sondagens geotécnicas para definir os métodos e critérios para o desassoreamento.

O assoreamento da represa é apontado como um dos principais fatores que contribuem para as enchentes na região. Em época de fortes chuvas, os bairros próximos sofrem com alagamentos, inclusive o próprio clube, que é cortado pelo Córrego do Espraiado.