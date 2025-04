Psicólogos lançam em Franca livro sobre novas abordagens técnicas

A escritora francana Ana Lúcia Tavares lança, nesta quarta-feira, 30, o livro “Palco de Papéis – A Fala Liberta, a Ação Transforma”, em coautoria com Silvana Sist. A obra é voltada a estudantes de psicologia, psicólogos e psicodramatistas, com o objetivo de aprofundar a reflexão sobre o papel desses profissionais frente a temáticas como autismo, ansiedade, violência contra a mulher, entre outras questões contemporâneas da saúde mental.

O livro reúne depoimentos de 10 profissionais de diferentes regiões do Brasil, sendo que cada capítulo é assinado por um autor distinto. Os textos abordam casos clínicos e institucionais, oferecendo uma visão prática e diversificada das experiências vivenciadas no campo da psicologia e do psicodrama.

O lançamento online ocorreu no dia 8 de abril e contou com a participação de todos os colaboradores da obra. Já o lançamento presencial será realizado no Celeiro – Espaço do Ser, localizado na rua Agenor de Aquino Leite, 1.561, Vila Marta, em Franca.